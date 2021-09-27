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Bucaspor 1928 deplasmanda kral

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 deplasmanda kral

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Uşakspor deplasmanından 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 galibiyetle dönen Bucaspor 1928, dış sahada 2'de 2 yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Uşakspor deplasmanından 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 galibiyetle dönen Bucaspor 1928, dış sahada 2'de 2 yaptı. Evinde Isparta 32 ile 1-1 berabere kalıp, Pendikspor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Akhisarspor'un ardından Uşakspor'u da 2-1'le geçerek 7 puana ulaştı.

İzmir temsilcisinde teknik direktör Tolga Doğantez, 3 maçta 2'nci galibiyetini aldı. Deplasman karnesine göre lider olan Bucaspor 1928, grupta 4'üncü sıraya yerleşti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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