Bucaspor 1928 deplasmanda Derince'ye karşı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde zirvedeki ortağı Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kalan lider Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Maç Misli.com uygulamasından naklen yayınlanacak.

Ligde 37 puanı bulunan, 8 maçtır bileği bükülmeyen İzmir ekibi, 27 puanla 6'ncı sırada yer alan rakibini yenerek liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda evinde 1-0 mağlup ettiği Derince temsilcisini yenerek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Bucaspor 1928'de sarı kart cezalısı Yalçın Eycan ve Osman forma giyemeyecek. İyileşen Burak Sürmeli ise görev yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı