Bucaspor 1928'den amansız takip
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Bucaspor 1928'den amansız takip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'den amansız takip

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'u amansız takibini sürdürdü.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenen Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor'u amansız takibini sürdürdü. Yaklaşık 40 dakika rakibi karşısında 1 kişi eksik oynayıp 79'da altyapı patentli Cuma'nın golüyle hanesine 3 puan yazdıran sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı başardı. Lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibine devam eden İzmir ekibi bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışından kopmadı.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, çok zorlu maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Takımının çok büyük bir mücadele örneği verdiğini anlatan Balcıoğlu, "Öncelikle koca yürekli oyuncularımı kutluyorum, onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Oyuna gelince; çok iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarı değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı. Devre arasında oyuncularımıza hiçbir şeyin kolay olmayacağını, asla vazgeçmememiz gerektiğini belirttik. İkinci yarının başındaki kırmızı kart tüm planlarınızı altüst etti ama orada da inananlar ordusu ortaya çıktı ve kazandık. Yarışa devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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