Bucaspor 1928'de Yalçın üzdü
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Bucaspor 1928'de Yalçın üzdü

Bucaspor 1928'de Yalçın üzdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta öncesi liderlik koltuğunu Diyarbekirspor'a kaptırıp direkt şampiyonluk umutlarını azaltan Bucaspor 1928'de stoper Yalçın Eycan Kaya'nın sakatlığı kurmayları üzdü.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta öncesi liderlik koltuğunu Diyarbekirspor'a kaptırıp direkt şampiyonluk umutlarını azaltan Bucaspor 1928'de stoper Yalçın Eycan Kaya'nın sakatlığı kurmayları üzdü. Son olarak deplasmanda oynanan Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçında sakatlanan 22 yaşındaki savunmacıya sağ diz ön çapraz bağ lezyonu tanısı konuldu. Fizik tedavisine başlanan futbolcunun çapraz bağ ameliyatı olacağı bildirildi. Kulüpten, "Bu sakatlık bizleri derinden üzmüştür. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak daha güçlü şekilde sahalara döneceğine inanıyoruz" açıklaması yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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