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Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp Kırklarelispor maçı biter bitmez resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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