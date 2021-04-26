Bucaspor 1928'de ortalık karıştı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirne Belediyesi Edirnespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Bucaspor 1928'de ortalık karıştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirne Belediyesi Edirnespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Bucaspor 1928'de ortalık karıştı. Son 2 haftaya lider giren ve şampiyonluğa koşan sarı-lacivertliler aldığı mağlubiyetin ardından koltuğu Diyarbekirspor'a kaptırarak büyük şok yaşadı. Son hafta öncesi rakibinin 3 puan gerisinde kalan İzmir ekibi büyük avantaj yakaladığı şampiyonluk yolunda ağır darbe yedi. Son hafta evinde Antalya Kemerspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'un 1 puan alması halinde dahi sezonu ikinci sırada bitirecek. Son hafta Diyarbekirspor yenilir, Bucaspor 1928 kazanırsa ikili averajda mutlu son sarı-lacivertlilerin olacak.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN TEŞVİK PRİMİ İDDİASI

Bucaspor 1928'in Başkanı Cihan Aktaş ise maçın ardından cok ciddi iddialar ortaya attı. Aktaş, Diyarbekirsporlu İsmet Şimşek ve Edirnesporlu Enis Çeliksu'ya ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarını paylaştı. İki futbolcunun yazışmalarında teşvik primi olduğunu ifade eden Aktaş, söz konusu diyaloğu savcılığa ve Futbol Federasyonu'na taşıyacaklarını söyledi. Bucaspor 1928 resmi hesabından ise şu açıklama yayınlandı:

"Türk futbolunu bu tarz kirli oyunlarla lekeyelenleri görünce utanıyoruz. Futbolun onurunun ve şerefinin bu olaylar neticesinde ayaklar altına alınmasından dolayı utanıyoruz. Savcılık ve TFF'ye tüm başvurularımızı yaparak bu tarz insanların futboldan men edilmesi için elimizden geleni yapacağımız tüm taraftarımıza ve kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ