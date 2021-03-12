Bucaspor 1928'de liderlik coşkusu
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Bucaspor 1928'de liderlik coşkusu

12.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:56
Bucaspor 1928'de liderlik coşkusu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928, bitime 8 maç kala zirveyi geri aldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1877 Alemdağspor'u 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928, bitime 8 maç kala zirveyi geri aldı. Haftaya ilk sırada giren Diyarbekirspor'un evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la 3-3 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertliler 48 puan ve averajla liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Son olarak 17'nci haftada lider olan, haftalardır Diyarbekir'i 2 puan geriden takip eden Bucaspor 1928, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu artık iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Kalan her karşılaşmanın final niteliği taşıyacağını anlatan Balcıoğlu, "Her geçen gün atmosferi yüksek, gergin ve stresli maçlar oynuyoruz. Oyuncularımız çok iyi mücadele ediyor ancak stres biraz oyunumuzu etkiliyor. Maç sonunda da lider olmamız ayrıca bir mutluluk verdi. Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünde yeniden zirveye çıkmak da çok önemliydi. Kulübümüzün galibiyetle taçlandırdığımız yıl dönümünün hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Bütün oyuncularımızın emeğine, yüreğine sağlık. Sonuna kadar mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz. Umarım yine ligin sonunda gülen taraf biz oluruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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