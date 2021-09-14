Bucaspor 1928'de Doğantez galibiyetle başladı - Haberler Spor
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Bucaspor 1928'de Doğantez galibiyetle başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'de Doğantez galibiyetle başladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı beraberlikle kapatan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Tolga Doğantez yönetiminde çıktığı ilk maçta Akhisarspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı beraberlikle kapatan Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Tolga Doğantez yönetiminde çıktığı ilk maçta Akhisarspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada 72'de Mustafa ve 90'da Yusuf'un attığı gollerle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler 3'üncü sıraya yükseldi.

İlk maçında ilk galibiyetini alan Tolga Doğantez, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular da soyunma odasında zafer pozu verdi. İyi bir maç çıkardıklarını belirten Doğantez, "Oyuncularımı kutluyorum. Kritik bir galibiyete imza attık. Daha iyi olacağız ve seri galibiyetlerle zirve yarışında yer alacağız" dedi.Buca pazar günü evinde Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bucaspor 1928'de Doğantez galibiyetle başladı - Haberler Spor
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