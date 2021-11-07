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Bucaspor 1928'de Cihan Erdil dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'de Cihan Erdil dönemi

Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Cihan Erdil'in getirildiğini açıkladı.

İZMİR (İHA) - Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Cihan Erdil'in getirildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, sahalarında 5-1 yenildikleri Kırklarelispor karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler Cihan Erdil ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. İzmir temsilcisi, Cihan Erdil ve ekibine başarılar diledi. - İZMİR

Bucaspor 1928'de Cihan Erdil dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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