Bucaspor 1928'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
19.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:46
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yarın Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek Bucaspor 1928'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yarın Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek Bucaspor 1928'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcuda Kovid-19 bulgusuna rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz