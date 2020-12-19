Bucaspor 1928'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Bucaspor 1928'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

19.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:46
Bucaspor 1928'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yarın Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek Bucaspor 1928'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yarın Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u konuk edecek Bucaspor 1928'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde bir futbolcuda Kovid-19 bulgusuna rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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