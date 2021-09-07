Bucaspor 1928'de Bertuğ gitti
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Bucaspor 1928'de Bertuğ gitti

Bucaspor 1928'de Bertuğ gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında Isparta 32 Spor'la evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de Bertuğ Başdemir'le yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında Isparta 32 Spor'la evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de Bertuğ Başdemir'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Bertuğ Başdemir ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Geçen sezon da Derince Belediyespor'a kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe altyapısından yetişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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