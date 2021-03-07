Bucaspor 1928'de Başkan Aktaş vetoya tepkili

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, kulübün kullanımındaki Cemil Şeboy Tesisleri'nde Park 1928 adı verilen Buca Çarşı'yı açmak için heyecanlı bir bekleyiş içine girerken, belediye meclisinden veto yedi. Hem kulübe gelir getirmesi hem de ilçeye katkı sağlaması planan projenin belediye meclisinden geçememesinin üzüntüsünü yaşayan Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Aktaş, konuyla ilgili, "Hem Buca'ya hem de Buca'nın 93 yıllık çınarına katkı sağlayacak bu projenin belediye meclisinden geçememesine anlam veremedik. Demek ki gerçekten Buca'nın ve bu semtin takımının kimilerinin nazarında değeri hiç yokmuş. Biz haberi ilk duyduğumuzda karara inanamadık. Çünkü olumsuz olan hiçbir durum yok. Bucaspor bu zamana kadar kendi ayakları üzerinde durmayı çok iyi bildi. Şimdi yalnız olduğumuzu bir kez daha gösteren bu karar karşısında eskisinden daha güçlü bir şekilde ayaklarımız yere sağlam basacak. Şunu anladık ki Bucaspor'un Bucaspor'dan başka dostu yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı