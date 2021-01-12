Bucaspor 1928'de ayrılık
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Bucaspor 1928'de ayrılık

12.01.2021 11:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:39
Bucaspor 1928'de ayrılık

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 25 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de kaleci Vedat Böyükgül ile yollar ayrıldı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 25 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de kaleci Vedat Böyükgül ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vedat Böyükgül ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kahta 02 Spor'a transfer olan futbolcumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dendi.Bucaspor 1928 altyapısından yetişen 21 yaşındaki eldiven bu sezon hiçbir resmi maçta görev almadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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