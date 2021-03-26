Bucaspor 1928'de Aktaş'tan İZVAK çağrısı

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan'daki seçimli olağan genel kurulu öncesi Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Menemenspor ve Bergama Belediyespor'un başkanları Başkan Ali Erten'e ortak destek bildirisi yayınlarken, Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, seçimlere...

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan'daki seçimli olağan genel kurulu öncesi Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Menemenspor ve Bergama Belediyespor'un başkanları Başkan Ali Erten'e ortak destek bildirisi yayınlarken, Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, seçimlere gölge düşürülmemesi çağrısı yaptı. İZVAK'ın üye listelerini istemelerine rağmen Başkan Ali Erten'in listeyi kendilerine bir türlü sunmadığını dile getiren Aktaş, "Sayın Başkan Ali Erten'den defalarca üye listesini istedik fakat ne hikmetse liste ortada yok. Geçtiğimiz hafta gönderdiğimiz ihtarnameye rağmen bize dönüş yapılmadı. Ortada bir seçim var ve biz kime, niye oy vereceğimizi hala bilmiyoruz. Bu listeyi görmek herkes gibi bizim de hakkımız. Böyle bir tutumu asla kabul etmiyoruz. Biz de gerekeni yapacağız ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Başkanı Kazım Hürol Taklak, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu'nun yeniden Ali Erten başkanlığında yönetim oluşturulması şeklindeki bildiriye imza attığını hatırlatan Cihan Aktaş, "Bu bildiride İzmir'in değerli kulüplerinden Bucaspor 1928 ve İzmirspor'un ne imzası var ne de ismi geçiyor. Bu bir bayrak yarışı ise ve de seçme-seçilme anayasal bir hak ise hiçbir kulübün birilerini öne çıkarıp diğer adaya parmak sallama gibi bir hakkı yoktur. Demokrasinin beşiği olan İzmir'e ve İzmir kulüplerine yakışan da herkese eşit mesafede durmak. Seçimin sandıkta kazanılan bir hak olduğunu bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı