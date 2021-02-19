Bucaspor 1928'de Aktaş'ın güveni tam
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Bucaspor 1928'de Aktaş'ın güveni tam

19.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:16
Bucaspor 1928'de Aktaş'ın güveni tam

SEZONUN ilk yarısını lider tamamladığı Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçta 4 beraberlikle ikinci sıraya gerileyen Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş takıma güveniyor.

SEZONUN ilk yarısını lider tamamladığı Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçta 4 beraberlikle ikinci sıraya gerileyen Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş takıma güveniyor. Grupta 4 haftadır kazanamamasına rağmen 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertli ekip, lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takip ediyor. Başkan Cihan Aktaş, eksikliklerinin ve yanlışlarının olduğunu ancak bunu aşacaklarını kaydetti, "Şimdi bir ivme yakalayarak çıkışa geçeceğiz" dedi.

Son 15 maçta sahadan yalnızca 1 kez boynu bükük ayrılan Bucaspor 1928'de Başkan Aktaş, takımlarına sonuna kadar güvendiklerini söyleyip, "İkinci yarının başlangıcında zorlu bir evreye girdik. Bu maçları kayıpsız atlatmak bizi sevindirdi. Evet bazı eksikliklerimiz, hatalarımız ya da yanlışlarımız oldu. Bunu kabul ediyoruz. Şimdi yükselişe geçme zamanı. Rakiplerimizin kolay fikstürü bitti, sıra zorda. Bizim ise galibiyetler alacağımıza inandığımız maçlarımız geliyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayacağımıza olan inancım sonsuz. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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