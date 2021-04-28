Bucaspor 1928'de 4 yolcu
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında son hafta öncesi liderlik koltuğunu 3 puan farkla Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928'de 4 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında son hafta öncesi liderlik koltuğunu 3 puan farkla Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928'de 4 futbolcuyla yollar ayrıldı. Son haftaya girerken şampiyonluk yarışında büyük avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekipte uzun süredir kadroya alınmayan Burak Can Kunt, Engin Berk Nebioğlu, Özcan Sertgöz ve Yiğitcan Gölboyu'nun sözleşmeleri feshedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı