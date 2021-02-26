Bucaspor 1928'de 3 puan hasreti sona erdi
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Bucaspor 1928'de 3 puan hasreti sona erdi

26.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:54
Bucaspor 1928'de 3 puan hasreti sona erdi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 4 maçlık galibiyet hasretine Manisa'da son verdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 4 maçlık galibiyet hasretine Manisa'da son verdi. Manisaspor deplasmanında tek golle kazanan sarı-lacivertliler kara bulutları dağıtırken, lider Diyarbekirspor'un Nevşehir Belediyespor'u 90+5'inci dakikada bulduğu golle 1-0 yenmesiyle zirveden oldu. Buca, bu sonuçlarla Diyarbekir'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, stresli bir maç oynadıklarını söyledi.

Haftalardır kazanamamanın verdiği baskıyı yaşadıklarını vurgulayan Balcıoğlu, "Stres ilk yarı boyunca takımın üzerine yansıdı. İstediğimiz oyunu bir türlü oturtamadık. Rakip takımın da hiçbir şekilde hücum düşünmemesi, devamlı defansta kalması ilk yarıda kilidi açmamıza ve oyunumuzu oynamamıza engel oldu. Dört hafta kazanamamanın gerginliğini çok fazla yaşadık. Ama ikinci yarı daha tempolu, daha istekli oynadık. Artık daha özgüvenli oynayıp galibiyetleri sürdüreceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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