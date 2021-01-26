Bucaspor 1928'de 3 ayrılık
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Bucaspor 1928'de 3 ayrılık

26.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:33
Bucaspor 1928'de 3 ayrılık

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Canpolat Çelik ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Futbolcumuz Emre Korkmaz, kulübümüze geri çağırma hakkı ile 1.5 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Manisaspor'a kiralanmıştır. Futbolcumuz Sabahattin Destici de 1.5 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Karaman Belediyespor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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