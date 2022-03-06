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Bucaspor 1928 çıkışa geçemedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 çıkışa geçemedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybeden Bucaspor 1928, son haftalarda düşüşe geçti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybeden Bucaspor 1928, son haftalarda düşüşe geçti. Teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde şampiyonluk potasına kadar giren sarı-lacivertliler, son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu periyotta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alabilen Bucaspor 1928, Play-Off yolunda da rakipleriyle arasındaki puan farkını açamadı.

Maçın hakemine yüklenen Cihan Erdil, "Verdiği kararlar ile bizi oynatmamaya çalışan, orta ve yan hakem vardı. İkinci gol öncesi verilmeyen faul, verilmeyen net penaltı, fizik kuralına göre imkansız olan golle sonuçlanmış aut kararı... Bunlar çok hatalıydı. Oyuncularımız ile inanıyoruz, bu takım Play-Off'lara kalacak ve Play-Off'lardan hedefimize ulaşacağız" dedi.İzmir ekibi hafta içinde erteleme maçında deplasmanda lider Pendikspor'la oynayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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