Bucaspor 1928 avantajlı döndü
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Bucaspor 1928 avantajlı döndü

Bucaspor 1928 avantajlı döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 tur için avantaj yakaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 tur için avantaj yakaladı. Öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 10 Mayıs Pazartesi günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi taraftarını umutlandırırken, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yarı finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

Deplasmandan gol avantajıyla döndüklerini ifade eden Balcıoğlu, "Bu tür maçların atmosferi her zaman zorlu olmuştur. Galip gelmeyi çok isterdik ancak evimizde kazanıp işi bitirmek istiyoruz" dedi. Buca rövanşta her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik halinde adını yarı finale yazdıran taraf olacak. Mücadele 1-1 sonuçlanırsa tur atlayan tarafı uzatma dakikaları ya da gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Maçta Arnavutköy'ün galibiyeti, 2-2 ve üzeri beraberlik halinde ise Bucaspor 1928 elenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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