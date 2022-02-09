Bucaspor 1928 Ahmet Sun'la imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 34 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, ara transfer döneminin son gününde, Ahmet Sun'u renklerine bağladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 34 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, ara transfer döneminin son gününde, Ahmet Sun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bucaspor'a hoşgeldin Ahmet Sun.İkinci Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'dan transfer ettiğimiz 1998 doğumlu, kanat oyuncusu Ahmet Sun ile yarım sezon sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor