Bucaspor 1-1'e abone oldu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 yine büyük fırsatı kaçırdı. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler üst üste 4'üncü maçından 1-1'lik skorla ayrılarak 8 puan kaybetti. Lider Diyarbekirspor'un takıldığı haftayı galibiyetle kapatamayan İzmir ekibi, rakibini 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Balcıoğlu, "Önümüzde çok kritik maçlar var. Ben takımıma inanıyorum. Galibiyet serisi başlatıp bir an önce hak ettiğimiz yere, zirveye ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı