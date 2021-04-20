BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten Bucalılar Grubu, Ramazan ayında artan dayanışma bilinciyle, içerisinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İZMİR'de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüten Bucalılar Grubu, Ramazan ayında artan dayanışma bilinciyle, içerisinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım faaliyetlerine öncülük eden Bucalılar Grubu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için gıda ve erzak yardımı başlattı. Sosyal medyadan geniş kitlelere ulaşan topluluk, son olarak hazırladıkları kolilerin bir kısmını pandemi nedeniyle işleri kesintiye uğrayan İzmir Müzisyenler Derneği üyeleri için dağıtıma çıkardı. Alan elin veren eli görmediğine dikkat çeken grup sözcüsü Baki Kanıcı, doğru adreslere ulaşmak için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. 11 binden fazla üyelerinin bulunduğunu kaydeden Kanıcı, "Geçen sene ramazan ayında 650 aileye gıda paketi dağıtmıştık. Bu yıl daha ilk günden 700'den fazla gıda temini yaptık. Onları da kolileyip bizlere gelen ihtiyaç sahipleri listesine göre dağıtıyoruz" dedi. İçinde bulgur, pirinç, fasulye, zeytinyağı, salça gibi 13 çeşit gıda malzemesi bulunan 700 kolinin dağıtıma hazır olduğunu açıklayan Kanıcı, "Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden birbirimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Bizim Bucalıların temel özelliği, komşumuz açken tok yatmamak fikrine önem vermemizdir. Yani herkesin yakınında, ihtiyacı olduğunu bildiği, insanlara destek çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Veren el alan eli bilmiyor. Komite bağlantıyı sağlıyor ve doğru adreslere ulaşıyoruz" dedi.

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu ise, "Pandemi sürecinde müzik emekçileri birtakım olumsuzluklar yaşadı. 1 yıldan beri kayıt dışı çalışıyor, sosyal güvenceden yoksun gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden kendimiz bir dayanışma ağı örüyoruz. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerle iş birliği içindeyiz. Üyelerimize erzak ve kira desteği veriyoruz. Askıda fatura ve kira kampanyası ile 300'den fazla müzisyenin kira ve faturalarını ödedik. Bucalılar grubunun bu katkısı çok değerli. Topluma güzellik katan, ruhuna iyi gelen müzik emekçilerine destek istiyoruz. Biz dayanışma ruhu içinde olumsuzluklara duvar örüyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ederiz" dedi.

BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sabah uyandığımızda oruca niyet edilir mi? Diyanet açıkladı - Oruca ne zaman niyet edilir?
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sabah uyandığımızda oruca niyet edilir mi? Diyanet açıkladı - Oruca ne zaman niyet edilir?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 19 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 19 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Turgut Özal Antony Blinken Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BUCALILARDAN YÜZLERCE EVE GIDA YARDIMI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:37:30. #1.16#

title