Bucalılara pazar sürprizi: 25 bin boyoz dağıtıldı Buca Belediyesi, zor günlerde moral olsun diye hemşehrilerin pazar kahvaltıları için İzmir'in vazgeçilmez lezzeti boyoz ve yumurta dağıttı. 48 saatlik yasak boyunca toplam 100 bin ekmek ve 25 bin boyoz Bucalılara ulaştırıldı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından ani bir kararla ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde Buca Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yasağın ilk gününde Buca'nın kent merkezinde ve kırsal kesiminde ekmek dağıtımına başlayan Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Ekipleri, yasağın son gününde de planlama dâhilinde kapı kapı ihtiyaçları giderdi. BALKONDAN İPLER BU SEFER DAYANIŞMA İÇİN SALLANDI Sabah erken saatlerde fırında ekmekleri hazırlayarak güne başlayan ekipler, hijyen kurallarını azami seviyede tutarak çalışmalarını yürüttü. Yasağın ikinci gününde hemşehrilere pazar günü sürprizi yaparak ekmeğin yanı sıra İzmir'in vazgeçilmez lezzeti boyoz hazırladı. Vatandaşların pazar kahvaltılarına moral olsun diye sıcak sıcak fırınlardan çıkan boyozlar, paketlenip haşlanmış yumurta eşliğinde dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet sırasında sosyal mesafe kuralına özel önem gösterilirken, servislerin çoğu balkonlardan sarkan poşetler aracılığıyla yapıldı. 48 SAATTE 100 BİN EKMEK, 25 BİN BOYOZ Ekipler çalışmalarını, özellikle dezavantajlı mahalleler ve yakın çevresinde ekmek fırını bulunmayan semtlerde, sabah ve akşam servisi olarak gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 48 saatlik süre boyunca toplam 100 bin adet ekmek, 25 bin adet boyoz ve 25 bin adet yumurta, Bucalı hemşehrilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaynak: Bültenler