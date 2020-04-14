Bucalılara dağıtılmak üzere 40 bin sebze fidesi
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Bucalılara dağıtılmak üzere 40 bin sebze fidesi

Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde önem kazanan gıda güvenliği için harekete geçen Buca Belediyesi, zorlu süreçte tarlaları fidelerle doldurdu.

14.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:14
Bucalılara dağıtılmak üzere 40 bin sebze fidesi

Koronavirüs pandemisinin uzama ihtimaline karşı gıda güvenliği için örnek bir çalışma ortaya koyanBuca Belediyesi, 16 dönümlük arazide 40 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi ekti. İlk fidenin ekimini yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, yaza kadar ürünlerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Kılıç, "Bu süreci birlikte aşacağız; birlikte üretip birlikte paylaşacağız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının uzama ihtimaline karşı harekete geçen Buca Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğü, Söğütlük mevkiindeki belediyeye ait arazide sebze dikimi gerçekleştirdi.

40 BİN ADET DOMATES, BİBER, PATLICAN, SALATALIK

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın ilk dikimi yaparak başlattığı proje kapsamında, 16 dönümlük araziye 19 bin sivribiber, 7 bin yemeklik 6 bin salçalık olmak üzere 13 bin adet domates, 7 bin adet patlıcan ve bin adet salatalık olmak üzere toplamda 40 bin adet ürünün ekimi gerçekleştirildi. Yaklaşık iki aylık olgunlaşma sürecinin ardından ürünlerin hasadı gerçekleştirilecek.

PANDEMİNİN UZAMA RİSKİNE KARŞI ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Tarlada üretilen tüm ürünlerin, ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere Bucalı hemşehrilere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Başkan Kılıç, projeyi alanda bizzat başlattı. Kılıç, "Şu hepimizin malumu bir pandemi sürecindeyiz. Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bugün kendimize ait 16 dönümlük arazimizde, mutfaklarımızın en önemli sebzelerinin ekimini gerçekleştirdik. Pandeminin uzama ihtimaline binaen sezona hazırlık yaptık.Ama hepsinden önemlisi inşallah önümüzdeki iki ay içerisinde bu hastalığı yener, ürünlerimizi keyifli günlerde birlikte yeriz. Hep söylediğimiz gibi bu süreci birlikte aşacağız; birlikte üretip birlikte paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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