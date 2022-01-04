Bucalı şampiyonlar uluslararası turnuvaya hazırlanıyor

Minikler kategorisinde İzmir'de düzenlenen taekwondo turnuvasında madalyaları toplayan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor. Başarılarıyla Buca'nın gururu olan minik sporcular, dünya birinciliğini hedefliyor.

Kentteki gençlerin sağlıklı gelişimi için sportif yatırımlara hız veren Buca Belediyesi, çabalarının meyvesini ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla topluyor. Kurulduğu günden bugüne adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı taekwondocuları da, özverili çalışmaları sonucunda elde ettikleri başarılarla gururlandırıyor. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra geçtiğimiz aylarda katıldıkları Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonasından iki birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük madalyasıyla dönen Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, 7-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası 9. Türkiye Açık Turnuvasında (Turkish Open 2022) da madalya avcılığına hazırlanıyor. Başarılı sporcular, turnuvadan birincilik ödülüyle dönmeyi hedefliyor. - İZMİR