Bucalı Romanların nikah mutluluğu

Buca Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde, Göksu Mahallesi'nde koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda çiftin katılımıyla nikah töreni gerçekleştirdi.

Törende 7 çiftin nikahlarını kıyarak evlilik akdini gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç,sevginin önemine dikkat çekerek çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

Toplumun her kesimini kucaklayan Buca Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Bucalı Romanların mutluluğuna toplu nikâh töreniyle ortak oldu.

Etkinlik kapsamında Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Göksu Mahallesi'nde yer alan Buca Belediyesi Cemal Yetginer Etüt ve Meslek Atölyesi'nde 7 çiftin nikahını kıydı. Törene, Başkan Kılıç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe katılarak çiftlerin nikah şahitliğini yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı törende Başkan Kılıç, çiftleri sırayla sahneye çağırarak nikah törenini başlattı. Keyifli anların yaşandığı törende Başkan Kılıç, çiftlerin nikahını kıyarak evlilik akdini gerçekleştirdi. Nikah töreninin ardından çiftler, düğün pastası kesti.

"HER ŞEY SEVGİYLE BAŞLAR"

Tüm Romanların Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan Başkan Kılıç, "Bugün çok mutlu bir gün oldu. Gerçekten çok güzel çiftlerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızı hayata kazandıran, her alanda seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Türk Medeni Kanunu'na göre çiftlerimizi eş ilan ettik. Bugünü hayatınızda bir milat olarak kabul edin. Her şey sevgiyle başlıyor. Birbirinizi çok sevin. Aile hayatı her şeyin önünde, hepinize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

"BİZLER KAÇ ÇOCUK YAPACAĞINIZA KARIŞMIYORUZ"

Tüm çiftlere mutluluklar dileyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Ben yaşamımda çok nikah şahitliği yaptım; ama en anlamlı nikah şahitliğini sizlerle yapacağım. Bugün bizlerle sizleri bir araya getiren değerli belediye başkanımıza, milletvekilimize ve ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler kaç çocuğunuz olacağına karışmıyoruz. O sizlerin kararı. Ama bir tek şey istiyoruz; vatanına, milletine, bayrağına ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı nesiller yetiştirin. En önemlisi bu" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOK KIYMETLİ BİR GÜN"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Bugün çok kıymetli bir gün. Tüm güzel çiftlerimizi kutluyorum. Romanların önemli sorunlarından birisi olan evlilikte nikah meselesinin resmiyete dönüşerek gerçekliğini yaşıyoruz. Tüm çiftlere mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler