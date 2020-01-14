Bucalı öğrencilerin içi anne çorbasıyla ısınıyor

14.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:14

Ailelerin gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Kılıç, "Öğrencilerimiz bilginin ışığıyla aydınlansın diye bizler içlerini ısıtmaya,her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversiteli öğrencilerin en yakın dostu Buca Belediyesi, kış aylarının soğuk günlerinde öğrencilerin güne güzel başlangıç yapabilmeleri için çorba ikramlarına hız kattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin özellikle sınav dönemlerini başarılı geçirebilmeleri için hizmet veren gençlik merkezlerinin yanı sıra tüm imkânlarını seferber eden Buca Belediyesi, Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüsü önünde ikram araçları kurdu.

ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ ÇORBA

Sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye başlayan araçlarda sıcak çay, kahve ve kuru pastanın yanı sıra çorba ikram ediliyor. Öğrencilerin soğuk algınlığına karşı dirençli olabilmeleri için Buca Belediyesi'nin yemekhanesinde özel olarak, adeta anne eli değmiş gibi hazırlanan çorbalar,her gün sıcak sıcak servis ediliyor.

BİLGİNİN IŞIĞIYLA AYDINLANSIN DİYE

Üniversite öğrencilerinin kentin geleceği olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların derslerinden başka bir şey düşünmeden rahat bir şekilde eğitim görmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerimiz, onların adeta ikinci evi oldu. Özellikle şehir dışından gelen kardeşlerimizin ev hasretini giderebilmeleri için, ailelerinin gözünün arkada kalmamaları için, anne eli değmiş gibi hazırladığımız çorbaları içleri ısınsın diye ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz bilginin ışığıyla aydınlansın diye bizler içlerini ısıtmaya,her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler