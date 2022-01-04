Bucalı madalya avcıları

İZMİR (Bültenler) - Başarılarıyla Buca'nın gururu olan minik sporcular, dünya birinciliğini hedefliyor.

Kentteki gençlerin sağlıklı gelişimi için sportif yatırımlara hız veren Buca Belediyesi, çabalarının meyvesini ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla topluyor. Gençleri ve çocukları sokağın olumsuzluklarından uzaklaştırarak birbirinden farklı spor dallarıyla buluşturan belediye, ilçeyi spor kenti yapmak için yoğun mesai harcıyor. Kurulduğu günden bugüne adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı taekwondocuları da özverili çalışmaları sonucunda elde ettikleri başarılarla belediyenin göğsünü kabartıyor.

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra geçtiğimiz aylarda katıldıkları Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonası'ndan iki birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük madalyasıyla dönen Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, 7-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası 9.Türkiye Açık Turnuvası'nda (Turkish Open 2022) da madalya avcılığına hazırlanıyor. Başarılı sporcular, turnuvadan birincilik ödülüyle dönmeyi hedefliyor.

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