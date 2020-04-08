Bucalı kadınlar 25 bin maske üretecek Koronavirüs salgınına karşı çeşitli alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için Buca Belediyesi'nin kursiyerleri kolları sıvadı.

İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerler aracılığıyla faaliyete açılan Çamlıkule Semt Merkezi'nde, hemşehrilere dağıtılmak üzere ilk etapta 25 bin maske hazırlanacak.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bünyesindeki kurs ve eğitim faaliyetlerine ara veren Buca Belediyesi, maske imalatı için semt merkezini faaliyete açtı.

Türkiye genelinde vatandaşların koronavirüse karşı önlem alınması için toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu tutulması üzerine, gerekli ihtiyacının karşılanması için Buca Belediyesi tarafından üretime geçildi.

Çalışma için gönüllü kursiyerlerden hazırlanan 7 kişilik bir ekip, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi'ndeki dikiş atölyesinde faaliyete başladı.

İLK ETAPTA 25 BİN MASKE ÜRETİMİ

Sosyal mesafe kurallarına ve dezenfekte kriterlerine uygun olarak önlemlerin alınmasının ardından kursiyerler, günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerlemaske üretimi gerçekleştirdi. Koronovirüs salgını sonlanana kadar üretim yapmaya devam edecek atölyede, İlk etapta 25 bin adet maske hazırlanacak. Yetişkin maskelerinin yanı sıra çocukların evlerde de kullanabilecekleri çocuk maskeler imal edilecek. Hazırlanan maskelerin hemşehrilere dağıtımı, Buca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler