Bucalı gençlerden oryantiringe yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bucalı gençlerden oryantiringe yoğun ilgi

Bucalı gençlerden oryantiringe yoğun ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

SON dönemlerin sevilen sporlarından ve yön bulmayı esas alan ödüllü oryantiring yarışması Bucalı gençleri doğada buluşturdu, ilk üçe girenler ödüllerini aldı. Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda gençler, Melikjoy konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Buca Belediyesi, yaz mevsiminin sıcak günlerinde gençlere doğada spor olanağı sundu. Belediye bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, son yılların gözde gençlik sporlarından biri olan ve "yön bulma" anlamına gelen oryantiring yarışmasıyla eğlenceyi doruklara taşıdı.

Dere Kafe'de gerçekleştirilen organizasyonda spor ve macera tutkunları oluşturdukları üçer kişilik takımlarıyla ödüllü oryantiring yarışması için ter döktü. Toplamda 40 takımda 120 kişinin yer aldığı yarışmada oyuncular startın verilmesiyle ellerindeki haritalarda belirlenen hedeflere doğru harekete geçti. Kıran kırana geçen mücadelede sporcular keyifli anlar yaşadı.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Belirlenen hedefe eksiksiz bir şekilde ulaşan takımların sıralaması sonucu, birincilik ödülünü Nurullah Akyıldız, Onur Güler ve Ercüment Yakar'ın oluşturduğu Salihli Anka takımı kazandı. Birinci olan takıma 1500 TL değerince alıveriş çeki ödülünü Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber takdim etti. Yarışmada ikinci olan Bes takımı iki aylık fitness üyeliği, üçüncü olan Kafkas Kartalı takımına ise Dere Kafe'nin yer aldığı Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde bir gecelik konaklama hediye edildi.

DOĞADA MÜZİKLE EĞLENDİLER

Yarışmanın ardından etkinliğe katılanlar Kaynaklar'ın eşsiz doğasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Son dönemin popüler sanatçılarından olan ve MelikJoy olarak bilinen müzisyen Melike Erbey, Türk pop ve rock müziğin unutulmaz şarkıları ile gençleri coşturdu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bucalı gençlerden oryantiringe yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:20:34. #1.16#

title