Bucalı gençlerden oryantiringe yoğun ilgi

SON dönemlerin sevilen sporlarından ve yön bulmayı esas alan ödüllü oryantiring yarışması Bucalı gençleri doğada buluşturdu, ilk üçe girenler ödüllerini aldı. Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda gençler, Melikjoy konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Buca Belediyesi, yaz mevsiminin sıcak günlerinde gençlere doğada spor olanağı sundu. Belediye bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, son yılların gözde gençlik sporlarından biri olan ve "yön bulma" anlamına gelen oryantiring yarışmasıyla eğlenceyi doruklara taşıdı.

Dere Kafe'de gerçekleştirilen organizasyonda spor ve macera tutkunları oluşturdukları üçer kişilik takımlarıyla ödüllü oryantiring yarışması için ter döktü. Toplamda 40 takımda 120 kişinin yer aldığı yarışmada oyuncular startın verilmesiyle ellerindeki haritalarda belirlenen hedeflere doğru harekete geçti. Kıran kırana geçen mücadelede sporcular keyifli anlar yaşadı.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Belirlenen hedefe eksiksiz bir şekilde ulaşan takımların sıralaması sonucu, birincilik ödülünü Nurullah Akyıldız, Onur Güler ve Ercüment Yakar'ın oluşturduğu Salihli Anka takımı kazandı. Birinci olan takıma 1500 TL değerince alıveriş çeki ödülünü Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber takdim etti. Yarışmada ikinci olan Bes takımı iki aylık fitness üyeliği, üçüncü olan Kafkas Kartalı takımına ise Dere Kafe'nin yer aldığı Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi'nde bir gecelik konaklama hediye edildi.

DOĞADA MÜZİKLE EĞLENDİLER

Yarışmanın ardından etkinliğe katılanlar Kaynaklar'ın eşsiz doğasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Son dönemin popüler sanatçılarından olan ve MelikJoy olarak bilinen müzisyen Melike Erbey, Türk pop ve rock müziğin unutulmaz şarkıları ile gençleri coşturdu.

Kaynak: Bültenler