Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığına mevcut Başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu dördüncü kez seçildi.

BTSO Toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde 8 meslek grubundan 350 üye oy kullandı.

Seçim sonucunda mevcut Başkan Meçikoğlu, 2005 yılından itibaren sürdürdüğü görevine yeniden seçildi.

Meçikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını, belirterek, şunları kaydetti:

"Bucak Ticaret ve Sanayi Odasında yeni bir dönemi daha başlattık. 6 ay seçimlerin uzamasından dolayı 1 Nisan itibari ile seçime gidildi. Yeniden ekip arkadaşlarımla birlikte seçildik. Tek liste halinde gittiğimiz seçimlerde bize destek olan tüm iş adamlarına teşekkür ediyorum. Bucak için çalışmaya devam edeceğiz. Okul yaptırmak için söz vermiştik. Bunu yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Bucak sanayisinin gelişmesi ve kalkınması için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun."