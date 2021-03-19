Bucak'ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
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Bucak'ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

19.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:08
Bucak'ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan terör örgütü DEAŞ'a mensup şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu A.G., Bucak ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.Şüpheli A.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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