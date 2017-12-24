Bucak'ta Şüpheli Ölüm

Burdur'un Bucak ilçesinde 18 yaşındaki genç, iş arkadaşının evinde iddiaya göre birden çırpınmaya başlayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kalyon (18), dün gece Onaç Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşının evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra İbrahim Kalyon olduğu yerde çırpınmaya başlayınca arkadaşı 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalyon'un öldüğünü belirledi. Kalyon'un cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kalyon'un arkadaşına eve gelmeden önce şeker yediğini söylediği öğrenildi. - BURDUR