BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI
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BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI; KÖYLER BOŞALTILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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