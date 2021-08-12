Bucak'ta orman yangını (9)
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Bucak'ta orman yangını (9)

Bucak'ta orman yangını (9)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

21 EV ZARAR GÖRDÜ, 7 MAHALLE BOŞALTILDI, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

21 EV ZARAR GÖRDÜ, 7 MAHALLE BOŞALTILDI, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. Bucak'taki yangın mahallinde açıklama yapan Bakan Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Burdur Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor. Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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