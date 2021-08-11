Bucak'ta orman yangını (4)
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Bucak'ta orman yangını (4)

Bucak'ta orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

YANGIN BARAJLARA KADAR ULAŞTIBurdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGIN BARAJLARA KADAR ULAŞTI

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ve itfaiye ekibi, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle 3 evin hasar gördüğü Çobanpınarı'nın Sarıdere Mahallesi boşaltıldı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Isparta- Antalya yolundaki 'Karacaören- 1' ve 'Karacaören- 2' barajlarının olduğu noktaya yaklaştı.

KÖPEĞİNİ YANGINDAN KAÇIRDIÇobanpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan yangın, ikiye bölündü. Alevler hem Kargı köyüne hem Karaağaç Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangına karadan müdahale edilen arazözlere bölgedeki halk da destek veriyor. Havadan 1 uçak ve 5 helikopterle müdahale devam ederken, bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.Karaseki köyünde yaşayan ve yanan evinden son anda kurtulan Fatma Avcı, bir anda alevlerin ormanın içinden evine geldiğini söyledi. Koşarak kurtulduğunu belirten Avcı, "Bir anda görünce sağa sola koşarak kurtuldum. Keçilerin kapısını açtım, onlar kendilerini kurtardı. Bir ineğim vardı, onu bıraktım gitmedi. Kapısını kapattım 'Belki yanmaz' dedim. Çok şükür, o da kurtulmuş yanmamış ama evim tamamen yanmış" dedi.

Yangın sırasında 1 kişi de Kangal cinsi köpeği 'Lupi'yi alandan uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı.


Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)
Bucak'ta orman yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca

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