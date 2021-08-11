GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
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GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesinin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangına, 7 helikopter ve 3 uçakla müdahale ediliyor.

GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı
GÜNCELELEME 2 - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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