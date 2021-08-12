BUCAK'TA ORMAN YANGINI
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BUCAK'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak ilçesi Çobanpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. Bucak'taki yangın mahallinde açıklama yapan Bakan Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirterek, Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Burdur Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor. Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı ifadelerini kullandı.

BUCAK'TA ORMAN YANGINI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI
BUCAK'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
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