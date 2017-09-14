Bucak'ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Bucak ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.



Bucak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen törene, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu katıldı.





Yapılan kırtasiye yardımlarını en doğru şekilde öğrencilere ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Vali Yılmaz, "Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'na bu anlamlı yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Okulların açıldığı ilk gün ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz bu çanta ve kırtasiye seti ile okullarına gidecektir. Yapılan yardımlar çocuklarımız rencide olmadan dağıtılacak. İnşallah bu yardımlar daha da ilerleyerek devam eder." diye konuştu.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Meçikoğlu ise, ilçe genelinde her yıl yaptıkları çanta ve kırtasiye yardımına bu yıl da devam ettiklerini belirtti.



İlk etapta bin 100 öğrenciye yardımların yapılacağını ifade eden Meçikoğlu, ihtiyaç olması halinde bu sayıyı artıracaklarını söyledi.