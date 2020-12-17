Bucak'ta karantinadaki vatandaşlara meyve desteği
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Bucak'ta karantinadaki vatandaşlara meyve desteği

17.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:23
Bucak'ta karantinadaki vatandaşlara meyve desteği

Bucak Belediyesi, Covid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, limon, greyfurt, kivi, portakal, mandalina, havuç, elma ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Bucak Belediyesi, Covid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, limon, greyfurt, kivi, portakal, mandalina, havuç, elma ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerine kadar her alanda destek olan Bucak Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren ve aşevi vasıtasıyla sıcak yemek dağıtan Bucak Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırladı.

Dağıtım başladı

Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kontrolünde, Bucak Belediyesi personelleri tarafından C vitamini bakımından limon, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, havuç, elma ve narlar özenle seçilip, bez poşetlere dolduruluyor. Hazırlanan C vitamini destek paketleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bağışıklığa destek

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, karantinadaki vatandaşlara yönelik olarak başlattıkları uygulamayı kamuoyu ile paylaşarak, Bucak Belediyesi olarak Mart ayından Haziran başındaki normalleşme sürecine kadar sosyal desteklerle sürekli vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Başkan Ünal, "Maalesef, ülke genelinde olduğu gibi Bucak'ımızda da hastalığın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik bu sürekte hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta vatandaşlarımızın C vitamini alması önemli. C vitamini kaynağı olan meyvelerle ilgili paketlerimizi hazırladık. 325 10 01 numaralı telefonumuzu arayarak başvuran karantinadaki vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz. Ben bu hastalıktan kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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