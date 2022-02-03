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BUCAK'TA KAR MÜCADELESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Burdur'un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bucak'ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun ardından sabah kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede çok sayıda ağacın dalı kar ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Kırılan ağaç dalları otomobillerin üzerine düştü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Burdur Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü iş makineleriyle koy yallarında kar temizleme çalışması yapıyor. Ekiplerin Bucak-Kocaaliler Karayolu, Sarıdere yolu, Kuyubaşı ile Dutalan köy yolundaki çalışmaları devam ediyor.

BUCAK'TA KAR MÜCADELESİ

BUCAK'TA KAR MÜCADELESİ

BUCAK'TA KAR MÜCADELESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Burdur, Bucak, kar, Güncel, Haber

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