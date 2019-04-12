Bucak'ta İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
BURDUR'un Bucak ilçesinde, inşaatta henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
BURDUR'un Bucak ilçesinde, inşaatta henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Onaç Mahallesi'ndeki inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat bekçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
45-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimlik çıkmadı. İncelemenin ardından ceset, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - Burdur
Kaynak: DHA