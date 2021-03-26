Bucak'ta İkram Çeşmesi'nden su yerine tarhana çorbası akıyor
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Bucak'ta İkram Çeşmesi'nden su yerine tarhana çorbası akıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bucak'ta İkram Çeşmesi'nden su yerine tarhana çorbası akıyor

Bucak'ta soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmak kurulan İkram Çeşmesi'nden tarhana çorbası akıyor.

Bucak'ta soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmak kurulan İkram Çeşmesi'nden tarhana çorbası akıyor.

Burdur'un Bucak İlçesi'nde Kapalı Pazar Yeri alanına belediye tarafından kurulan ikram çeşmesinden vatandaşlar tarhana çorbası içtiler.Seyyar ikram çeşmesi vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu yerlere kurularak, soğuk kış günlerinde sıcak içecekler koyulurken, sıcak yaz günlerinde de soğuk içecekler konulması planlanıyor. - BURDUR

Bucak'ta İkram Çeşmesi'nden su yerine tarhana çorbası akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:19:15. #1.14#
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