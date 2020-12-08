Bucak'ta her gün pazar kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bucak'ta her gün pazar kurulacak

08.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:55
Bucak'ta her gün pazar kurulacak

Bucak'ta geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılan Perşembe pazarında yeni gelişme yaşandı.

Bucak'ta geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılan Perşembe pazarında yeni gelişme yaşandı. Kapalı Pazar yerlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla Kapalı Pazarda kurulan Perşembe pazarı bu hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kurulacak.

Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada " Yapılan değerlendirme sonucunda, ilçemiz Karayvatlar Mahallesindeki kapalı pazar yerinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) 07.00-19.00 saatlerinde pazar kurulabilmesine, bunun haricindeki merkez, kasaba ve köylerdeki pazar yerlerinin ikinci bir değerlendiremeye kadar kapalı kalmasına kararı alındı. Pazarımız bu hafta 9 Aralık Çarşamba günü kurulacak ve Perşembe ve Cuma günü devam edecek. Önümüzdeki hafta pazartesi, Salı,Çarşamba,Perşembe ve Cuma günü Pazar açık olacak. Kapalı Pazar kompleksinde kurulacak olan Pazar yerimize vatandaşlarımızın Hes kodu alarak gelmeleri ve Maske, Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kastamonu'da Kuzeykent Pazarı perşembe günleri kurulacak
Kastamonu'da Kuzeykent Pazarı perşembe günleri kurulacak
Köşk ilçe pazarı Cuma günü kurulacak
Köşk ilçe pazarı Cuma günü kurulacak
Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak
Serdivan'da sosyete pazarları artık Cuma günü kurulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Pınar Altuğ Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Sinan Gümüş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bucak'ta her gün pazar kurulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:56:41. #1.15#
title