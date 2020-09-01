Bucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

01.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:34

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi kara yolu Kumluburun mevkisinde öğleden sonra çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 3 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"Soğutma çalışmaları sürüyor"

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alındığını söyledi.

Antalya, Muğla ve Konya'dan yola çıkan destek ekiplerinin geri döndüğünü belirten Ulusoy, "Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının ne kadarlık bir alanı tahrip ettiği şu an için belli değil. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra etkilenen alan belli olacak." diye konuştu.

Bucak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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