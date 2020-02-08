Bucak'ta bisikletler çarpıştı: 2 yaralı
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Bucak'ta bisikletler çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çapışması sonucu iki sürücü yaralandı.

08.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:43
Bucak'ta bisikletler çarpıştı: 2 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çapışması sonucu iki sürücü yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında üçgen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ve bisikletin karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen her iki sürücü de yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale etti. Yaralılar ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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