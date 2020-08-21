Bucak'ta bir köy karantinaya alındı Bucak'ta bir köy karantinaya alındıBURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü, 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Bucak'ta bir köy karantinaya alındı BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü, 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Bucak'a bağlı yaklaşık 600 nüfuslu Susuz köyünde, 2 ayrı aileden 5 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Hastalarla temaslı olan kişilerin bulunması için, köyün tamamının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Koronavirüs tespit edilen kişilerin tedaviye alındığı öğrenilirken, karantina kararının ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kaynak: DHA