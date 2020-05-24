Bucak'ta bir ev karantinaya alındı
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Bucak'ta bir ev karantinaya alındı

BURDUR'un Bucak ilçesine Ankara'dan ziyarete gelen bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine iki katlı ev karantinaya alındıAnkara'da kargo firmasında çalışan bir kişi, bayram dolayısıyla Bucak'ta yaşayan bir yakınına ziyarete geldi.

Bucak'ta bir ev karantinaya alındı
24.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:47

BURDUR'un Bucak ilçesine Ankara'dan ziyarete gelen bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine iki katlı ev karantinaya alındı

Ankara'da kargo firmasında çalışan bir kişi, bayram dolayısıyla Bucak'ta yaşayan bir yakınına ziyarete geldi. Ziyaret sırasında rahatsızlanan kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişi, Covid-19 testi pozitif çıkınca kendisi ve temasta bulunduğu yakınlarının ikamet ettiği Çavuşlar Mahallesi'ndeki iki katlı ev karantinaya alındı. Polis ekipleri de evi denetime aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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