Bucak'ta ağayı kırılan kediyi belediye tedavi ettirdi Bucak ilçesinde trafikte ayağı kırılan kedi, belediye tarafından tedavi ettirildi.

Bucak ilçesinde trafikte ayağı kırılan kedi, belediye tarafından tedavi ettirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araba çarpması sonucu ayağı kırılan kediyi iyileştirmek için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerini harekete geçti.

Ekiplerin yaralı kediyi veterinere götürdü. Ayağına cerrahi operasyon yapılması gereken kedi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi ettirildi.

Kırık ayağına platin takılan kedi sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA